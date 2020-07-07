Правило пяти замен будет действовать весь следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся правилами игры в футбол, разрешит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.
Фото: Нublot
Изначально такая мера была введена из-за пандемии коронавируса. Во избежание травм в интенсивном графике, лигам было рекомендовано проводить за матч не три, как обычно, а пять замен.

По данным The Athletic, официально решение о пяти заменах будет объявлено чуть позже, однако каждая лига будет сама решать, стоит ей вводить такие меры на следующий сезон или нет.

Ранее сообщалось, что правило пяти замен может быть применено и на матчах Евро-2020, который пройдет летом следующего года.


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