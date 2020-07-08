У Селихова украли обувь в поезде
- Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками, – цитирует представителя пресс-службы "Спартака" Чемпионат.
Ранее футболист выложил видео, на котором мужчина по пути в город Орел обнаружил, что его обувь пропала. Герой ролика направлялся к своей бабушке в плацкартном вагоне поезда. СМИ посчитали, что это видео принадлежит самому Александру.
В текущем сезоне Селихов ни разу не вышел на поле в матчах РПЛ из-за травм. "Спартак" занимает 7-е место в таблице, имея в активе 32 очка.
Селихов находится в Москве. Видео из поезда - не его
Вратарь "Спартака" Александр Селихов выложил видео с похищением обуви из поезда, однако голкипер находится в Москве, а ролик снят другим человеком.
Фото: РИА Новости
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