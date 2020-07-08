Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг провел беседу с агентом хавбека Вадимом Шпиневым. В ближайшее время также планируются переговоры с руководством красно-зеленых.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны ряда итальянских клубов, в том числе "Милана".
В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провёл 23 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.
Источник: телеграм-канал Sport_inside
Источник: "Краснодар" начал переговоры по трансферу Алексея Миранчука
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук вызвал предметный интерес "Краснодара".
Фото: ФК "Локомотив"
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