"Зенит" посвятил победу в РПЛ медицинским работникам и волонтерам
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что клуб посвящает победу в чемпионате России всем медикам страны за их работу в период пандемии коронавируса.
- Мы посвящаем чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом. Благодаря им футбол снова с нами, - сказал тренер в видео клубного YouTube-канала.
Команда Сергея Семака после победы над "Краснодаром" (4:2) досрочно стала чемпионами. После матча 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Сочи" состоится церемония награждения петербургского клуба.
В активе "Зенита" на данный момент 62 очка.
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