Семин посетит матч "Спартака" и "Локомотива"

Народный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов рассказал, что вместе с экс-наставником "железнодорожников" Юрием Семиным планирует посетить матч со "Спартаком".
Фото: Getty Images
Встреча пройдет сегодня на "Открытие Арене". Начало в 20.30 по мск.

- Договорился, с Семиным вдвоем поедем. Я пытался достать билеты, позвонил Юрию Павловичу, он сказал, что у него есть места в ложе. Кто пригласил - не знаю, - цитирует Баринова Sport24.

Ранее Юрий Семин заявлял, что не планирует посещать матчи "Локомотива", однако если ему поступит предложение от приятной компании, то он может согласиться.

Напомним, что руководство "железнодорожников" приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Соглашение истекло 31 мая. После ухода Семина команду возглавил сербский тренер Марко Николич.

Отметим, что в четырёх матчах под руководством Николича "Локомотив" дважды победил и дважды сыграл вничью в чемпионате России. Команда по-прежнему сохраняет второе место в таблице, имея в активе 49 очков. "Спартак" идет на 7-м месте.


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Теги: Семин Локомотив Спартак
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