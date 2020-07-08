Агент Алексея Миранчука отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны "Краснодара"

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о слухах о возможном переходе игрока в "Краснодар".
Фото: © ФК "Локомотив"
Сегодня появилась информация, что "Краснодар" планирует подписать футболиста. Отмечалось, что гендиректор "быков" уже встретился с агентом Миранчука.

"Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат. Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей", - цитирует Шпинева Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 23 матча, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе после 26 туров 49 очков.


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Теги: Миранчук Ал Краснодар Локомотив
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