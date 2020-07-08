По словам румынского специалиста, Дзюбе не стоит уезжать в Европу.
"Дзюба — умный игрок, у него талант. Но мне кажется, что ему не нужно в Европу. Артем уже привык к российскому футболу, ему лучше помочь "Зениту" стать командой европейского уровня", - цитирует Луческу "Спорт-экспресс".
Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году.
Зимой сообщалось, что в услугах футболиста был заинтересован лондонский "Тоттенхэм". Также интерес к нему проявлял "Марсель".
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 18 голов и 15 ассистов в 32 матчах. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.
Луческу: Дзюбе не нужно в Европу. Ему лучше помочь "Зениту" стать командой европейского уровня
Бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу высказался о нападающем петербургского клуба Артеме Дзюбе.
Фото: © ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!