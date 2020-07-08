Встреча завершилась победой армейского клуба со счетом 4:0. Голами в составе ЦСКА отметились Федор Чалов, Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.
"Может показаться, что игра далась нам легко, мы выиграли 4:0. Тем не менее, было напряжение у наших ворот, опасные подходы. Было жарко. Лишь после второго забитого мяча стали играть более раскрепощено. "Оренбург" перестал верить в свои силы", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА в следующем туре дома примет казанский "Рубин". Встреча пройдет 12 июля.
Гончаренко: лишь после второго гола стали играть более раскрепощено
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче 27-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
Фото: СЭ
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