Тедеско: почему судьи не смотрят VAR? Против нас его смотрят всегда. Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
Матч завершился вничью со счетом 1:1. В первом тайме Доменико Тедеско был не согласен с решением арбитра Лапочкина назначить пенальти в ворота красно-белых и был удален.

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"До последнего момента не был уверен, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но из-за уважения к журналистам, я пришел. Я шокирован матчем, я знаю работу судей, она непростая, но и наша работа непростая, я хочу, чтобы ее тоже уважали.

Ситуация с Айртоном, с Рассказовым - почему судьи не смотрят VAR? Против нас его смотрят всегда. Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке. Ребята считают, что они играли лучше и заслужили большего, я не знаю, что им говорить", - цитирует Тедеско Sport24.

"Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с "Сочи". Встреча состоится 11 июля.

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Теги: Тедеско Спартак Локомотив
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