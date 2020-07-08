"Было много некрасивых разговоров, но "Зенит" доказал, что мы за честный футбол. Скептикам мы все доказали. Побеждать никогда не устаешь. Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, без них невозможно играть в футбол. Хорошо, что хотя бы 10 процентов присутствует. Все наши недоброжелатели, крепитесь, потерпите чуть-чуть, мы стали чемпионами заслуженно", - сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" досрочно стал чемпионом за 4 тура до конца чемпионата России.
Сегодня сине-бело-голубым вручили Кубок РПЛ после победы над "Сочи" (2:1).
"Все наши недоброжелатели, крепитесь, потерпите чуть-чуть". Дзюба - о чемпионстве "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"
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