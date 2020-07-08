Специалист был удален в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом". При этом уходя в подтрибунное помещение Тедеско толкнул арбитра и ударил по монитору VAR.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Тренер и в раздевалке тоже завелся… Новый стол нам придется заказывать", - цитирует Джикию Sport24.
Джикия: Тедеско и в раздевалке завелся… Новый стол нам придется заказывать
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что главный тренер команды Доменико Тедеско был зол в раздевалке.
Фото: ФК "Спартак"
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