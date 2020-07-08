Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1. В составе "Локомотива" с пенальти забил Алексей Миранчук. У "Спартака" отличился Понсе.
"Я помню, что "Спартак" выиграл в первом круге. Мы хотели увезти три очка, рисковали, поджимали соперника, но, увы, не смогли забить второй гол, который был нам так нужен", - цитирует Николича Sport24.
"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе железнодорожников 50 очков.
В следующем туре "Локомотив" на своем поле примет "Уфу". Встреча пройдет 12 июля.
Николич: хотели увезти три очка
Наставник "Локомотива" Марко Николич - о матче 27-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: © РИА Новости
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