"Понимаю, это очень большой вызов. Большая ответственность. У меня было время подумать и принять решение. После нескольких встреч с Федуном я всё понял, понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, всё будет хорошо", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Сегодня владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов станет новым гендиректором клуба.
Ранее "Спартак" объявил о расставании с Томасом Цорном.
"Спартак" после 27 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. 8 июля красно-белые дома поделили очки с "Локомотивом" (1:1).
Газизов: после нескольких встреч с Федуном я всё понял
Шамиль Газизов, новый генеральный директор "Спартака" рассказал о своем назначении в московский клуб.
Фото: ФК "Уфа"
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