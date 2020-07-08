Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами в составе петербургской команды отметились Малком и Сердар Азмун. По окончании матча "Зениту" вручили Кубок РПЛ и медали.
"Мы прекрасно понимаем, что это была важная игра для "Сочи". Любой игрок хочет доказать что-то своему прошлому клубу.
Начали мы игру от обороны, пропустили мяч — нужно было прилагать большие усилия. Но мы не могли сегодня испортить праздник", - цитирует Семака Sport24.
"Зенит" имеет в активе 65 очков. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с "Ахматом" на выезде.
Семак: мы не могли сегодня испортить праздник
Главный тренер "Зенита" Сергей Семака высказался о победе над "Сочи" в 27-м туре чемпионата России.
Фото: © Instagram Сергея Семака
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