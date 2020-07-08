Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу уфимской команды.
"Карпин был благодарен своим футболистам за то, что они играли через не могу. "Уфа" тоже сыграла через не могу. У нас было мало времени, чтобы подготовиться. Главное верить в свои силы. Не опустили рук после того, как пропустили после стандарта. Я доволен игрой, сыграли очень качественно", - сказал Евсеев в эфире Youtube-канала РПЛ.
"Уфа" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.
Евсеев: я доволен, сыграли с "Ростовом" очень качественно
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: Getty Images
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