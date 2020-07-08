Вчера "Спартак" в рамках 27-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" - 1:1. Сам Тедеско был удален в первом тайме за высказывание в адрес арбитров.
"Конечно, я не хочу уходить из "Спартака". Люблю "Спартак", свою команду, коллектив, Москву. Мы делаем всё, чтобы сделать команду лучше. Если бы я не любил "Спартак", того, что сегодня произошло, никогда бы не случилось", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
"Спартак" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 33 очка. В следующем туре московский клуб в гостях встретится с "Сочи".
Тедеско: я не хочу уходить из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что продолжит работать в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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