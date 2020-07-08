Караваев: как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал победу в чемпионате России.
Фото: Матч ТВ
Вчера "Зенит" в рамках 27-го тура РПЛ дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1. По окончании встречи состоялась церемония награждения петербургского клуба.

"Фантастическое, как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство. Большинство эмоций осталось в Краснодаре. Но отпраздновали при своих болельщиках, это реально круто. Все радостные. Хорошо, что новый кубок чемпионов достался нам", - приводит слова Караваева пресс-служба клуба.

"Зенит" второй год подряд стал чемпионом РПЛ и шестой раз в своей истории.

В чемпионате "Зениту" осталось провести три игры. Также сине-бело-голубые сыграют со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

Караваев в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 18 матчах. За "Зенит" он выступает с 2019 года.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Караваев Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Круговой: Байрамян не профильный защитник, поэтому поймал его на опережении
Николич: удаление Тедеско? Это мне не интересно. Это проблемы Тедеско и "Спартака"
Гончаренко посвятил победу над "Оренбургом" маме
Подруга Неймара поделилась фотографией в прозрачном платье
Караваев: как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство 2
Тедеско: я не хочу уходить из "Спартака" 7
Сетьен: где "Реал" может потерять очки? Это не наше дело
Гайч близок к переходу в ЦСКА за 8,5 млн евро 2
Суарес - в топ-3 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
"Ростов" объявил о переходе японского футболиста, опубликовав фото другого игрока. Об ошибке сообщил "Зенит" 9
Мостовой - о словах Медведева: такое непозволительно
Евсеев: я доволен, сыграли с "Ростовом" очень качественно
Семак: мы не могли сегодня испортить праздник
Газизов: после нескольких встреч с Федуном я всё понял 6
"Барселона" с минимальным счетом переиграла "Эспаньол"
Агент аргентинского вратаря Эрреры отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Локомотив"
"Аталанта" одержала 12 победу подряд
Николич: хотели увезти три очка
Джикия: Тедеско и в раздевалке завелся… Новый стол нам придется заказывать 4
"Ливерпуль" благодаря дублю Салаха обыграл "Брайтон"
Газизов заплакал, прощаясь с "Уфой" 3
"Все наши недоброжелатели, крепитесь, потерпите чуть-чуть". Дзюба - о чемпионстве "Зенита" 10
Хусаинов: Лапочкин должен был ставить пенальти за падение Рассказова 11
Мурило и Айртон лучшие, в атаке - печаль. Оценки за матч "Спартак" - "Локомотив" 2
Сабитов - о матче "Спартак" - "Локомотив": эмоций на поле было больше, чем футбольных мыслей
Тедеско: почему судьи не смотрят VAR? Против нас его смотрят всегда. Я не знаю, что говорить ребятам в раздевалке 24
Червиченко: "Спартак" находится сейчас в состоянии глубокой истерии 10
Карпин: причины поражения все те же - не хватило сил 5
Федун: Тедеско продолжит работу в "Спартаке" 5
Федун подтвердил назначение Газизова на должность генерального директора 23
Все новости