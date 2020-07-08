Вчера "Зенит" в рамках 27-го тура РПЛ дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1. По окончании встречи состоялась церемония награждения петербургского клуба.
"Фантастическое, как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство. Большинство эмоций осталось в Краснодаре. Но отпраздновали при своих болельщиках, это реально круто. Все радостные. Хорошо, что новый кубок чемпионов достался нам", - приводит слова Караваева пресс-служба клуба.
"Зенит" второй год подряд стал чемпионом РПЛ и шестой раз в своей истории.
В чемпионате "Зениту" осталось провести три игры. Также сине-бело-голубые сыграют со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.
Караваев в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 18 матчах. За "Зенит" он выступает с 2019 года.
Караваев: как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал победу в чемпионате России.
Фото: Матч ТВ
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