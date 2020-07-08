Встреча завершилась со счетом 4:0.
6 июля ЦСКА сообщил, что у Виктора Гончаренко умерла мама.
"Благодарю команду за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Эту победу посвящаю маме. Она была моим самым преданным болельщиком. После каждой игры она мне звонила и поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала", - приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.
ЦСКА благодаря победе над "Оренбургом" поднялся на третье место в турнирной таблице. В активе армейской команды 46 очков. В следующем туре ЦСКА на своем поле примет казанский "Рубин".
Гончаренко посвятил победу над "Оренбургом" маме
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко посвятил маме победу над "Оренбургом" в матче 27-го тура чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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