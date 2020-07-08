"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1. Тедеско был удален в первом тайме из-за высказываний в адрес судей после назначенного пенальти.
"Это мне не интересно. Это проблемы "Спартака" и Тедеско. Мы ждали пресс-конференцию 40 минут. Команда уже ждет меня в автобусе", - цитирует Николича пресс-служба железнодорожников.
"Локомотив" с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.
Николич: удаление Тедеско? Это мне не интересно. Это проблемы Тедеско и "Спартака"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич не стал комментировать удаление наставника "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: © ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!