Круговой: Байрамян не профильный защитник, поэтому поймал его на опережении

Защитник "Уфы" Даниил Круговой после победы над "Ростовом" в 27-м туре чемпионата России рассказал о назначенном пенальти в ворота донской команды.

Фото: ФК "Уфа"