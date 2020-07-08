Пенальти был назначен после того, как Круговой прошел защитника "Ростова" Хорена Байрамяна, который в итоге нарушил правила на игроке "Уфы".
"Момент с пенальти? Задача замыкать такие прострелы на дальней штанге. Тут опередил Байрамяна, он сфолил. Он не профильный защитник, поэтому поймал его на опережении", - приводит слова Кругового ГорОбзор.Ру..
"Уфа" благодаря победе над "Ростовом" набрала 36 очков. Команда Вадима Евсеева занимает 6-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 43 очками идет на 5-й строчке.
Круговой: Байрамян не профильный защитник, поэтому поймал его на опережении
Защитник "Уфы" Даниил Круговой после победы над "Ростовом" в 27-м туре чемпионата России рассказал о назначенном пенальти в ворота донской команды.
Фото: ФК "Уфа"
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