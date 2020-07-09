"Спартак" объявил об уходе Цорна 7 июля.
"По-человечески, конечно, жалко, что он уходит. Но такое бывает, мое время в "Спартаке" тоже когда-то закончится — это часть работы, нужно это принять.
Я уже давно в "Спартаке", перемены здесь часто. Посмотрим, что будет, не могу ничего загадывать", - цитирует Джикию "Спорт-экспресс".
Напомним, новым генеральным директором московского клуба станет Шамиль Газизов, который работал на аналогичной должности в "Уфе". Сам Газизов рассказал, что после встреч с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном он понял, какие у него будут полномочия и задачи в клубе.
"Спартак" вчера в рамках 27-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" - 1:1. Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
Джикия: я уже давно в "Спартаке", перемены здесь часто
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал уход из клуба генерального директора Томаса Цорна.
Фото: © РИА Новости
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