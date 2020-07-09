Ранее появилась информация, что аргентинский клуб согласился продать 21-летнего футболиста за 8,5 млн евро. Соглашение с игроком, по данным СМИ, будет рассчитано на 4 года.
"Нет, еще не закрыта. Клуб еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока", - цитирует агента Sport24.
Гайч в нынешнем сезоне провел 13 мачей и забил 5 голов.
Агент Гайча: сделка по переходу в ЦСКА еще не закрыта
Матиас Фавано, агент форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайца сообщил, что сделка по переходу его клиента в ЦСКА еще не закрыта.
Gettyimages
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