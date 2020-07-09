"Пусть то, что было в раздевалке там и останется. Очень крутой и профессиональный менеджер. Хочу поблагодарить Камилловича за все, и удачи в Москве", - приводит слова Кругового ГорОбзор.Ру.
Вчера владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Газизов на неделе приступит к работе в "Спартаке".
"Уфа" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" идет на 7-й строчке.
Федун нашел профессионала, которому стоит передать полномочия. Но Газизову в "Спартаке" будет тяжко
Газизов: после нескольких встреч с Федуном я всё понял
Газизов заплакал, прощаясь с "Уфой"
Круговой: Газизов - очень крутой и профессиональный менеджер
Защитник "Уфы" Даниил Круговой прокомментировал уход генерального директора клуба Шамиля Газизова в "Спартак".
Фото: РИА Новости
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