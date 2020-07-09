После победы над "Краснодаром", которая принесла "Зениту" чемпионский титул, Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.
"Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и, в частности, запретных тем для шуток.
И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.
И как между назгулом и его добычей, так же и между пиписькой и её мишенью (если мишень согласна и тем более рада) становиться бессмысленно. Ну, если только ты не Гэндальф.
И вообще история этой брутальной шутки несёт в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдалённо не готово. А такая встряска - хоть что-то. Хоть чем-то.
Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент. И повод замечательный - победа "Зенита". И чемпионский трофей в этом году как никакой предыдущий фалличен.
Да и про футбол наш, пусть и в сердцах, пусть и не каждый день мы говорим, что сделан он из говна и палок. Словно... Словно! Ура", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
"Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент". Уткин - о видео из раздевалке "Зенита"
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на видео форвардов "Зенита" Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
Фото: ТАСС
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