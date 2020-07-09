Накануне "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 27-го тура РПЛ (1:1). "Локомотив" отыгрался, реализовав пенальти. Решение назначить 11-метровый удар в ворота "Спартака" вызвало негодование наставника "красно-белых" Доменико Тедеско. После жарких споров с арбитром его удалили с тренерской скамейки.
"Тедеско говорит, что судьи убивают "Спартак" в каждом матче? А где конкретно его убили? Наверное, можно было оспаривать отмененный гол Соболева в прошлом туре. Но ведь "Спартак" пропустил три мяча от "Тамбова"! Три штуки! Это же тоже показатель...
Когда Тедеско только пришёл, я не понимал, почему его назначили. От своих слов не отказываюсь до сих пор. За какие заслуги?" - цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".
Мостовой: за какие заслуги назначили Тедеско?
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Sportbox
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