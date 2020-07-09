Дюков: верим, что сможем завершить сезон

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о возобновлении сезона в РПЛ.
Фото: РФС
После рестарта РПЛ в ряде клубов были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Так, заразились игроки "Динамо", "Ростова", "Уфы" и "Оренбурга". Оренбуржцы не смогли выставить состав на два матча. "Ростову" пришлось выставить молодёжную команду на игру с "Сочи".

"Здорово, что мы вернули футбол и сезон возобновился. Верим, что сможем его завершить. Это нужно и клубам, и игрокам, и болельщикам, и обществу. Это позитивный сигнал, что мы возвращаемся к обычной жизни. Мы столкнулись с определёнными проблемами, но работаем в этой непростой ситуации, в которой всё просчитать невозможно. У меня не было иллюзий, что мы пройдём этот путь гладко", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".


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Теги: Дюков КОронавирус
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