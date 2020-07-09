Ранее Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе". Несмотря на переход, "Уфа" не получит финансовую выгоду от назначения.
"Мы никого не удерживаем, всегда готовы дать человеку возможность для роста и развития. Это очень важно для того, чтобы люди хотели работать в "Уфе", чтобы к нам ехала молодёжь. Мы получаем стратегические и политические выгоды. Но никаких финансовых компенсаций нет", - цитирует Мурзагулова "Матч ТВ".
Газизов в "Спартаке" заменит Томаса Цорна. Он занимал должность гендиректора с 2018 года.
В свою очередь Газизов в "Уфе" работал с 2011 года. Все успехи клуба связаны с фамилией управленца. При нём "Уфа" впервые в истории вышла в высший дивизион чемпионата России, а также пробилась в еврокубки.
"Уфа" не получит компенсацию от "Спартака" за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение на пост гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: Sportbox
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