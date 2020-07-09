Аршавин: выбор Газизова логичен

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение на пост гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: Матч ТВ
Накануне владелец москвоского клуба Леонид Федун сообщил, что Газизов в ближайшее время приступит к работе. Ранее специалист работал в "Уфе". В "Спартаке" Газизов сменит Томаса Цорна, который был уволен с этой должности.

"Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в "Уфе", пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в "Спартаке" брат, сват и так далее", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аршавин Газизов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Геркус - о Евсееве: "Уфа“ играет в такой футбол, что скулы сводит. Такого футбола хотите для "Спартака"? 1
Аршавин: для Лиги чемпионов "Зенит" должен меняться 1
Дзюба: c Азмуном все хорошо, не волнуйтесь 4
"Ростов" отверг предложение "Гента" в размере 5 млн евро за Шомуродова 2
Влашич: ради Гончаренко было особенно важно победить "Оренбург"
Журналист Скира: Гайч близок к переходу в ЦСКА за 8,5 млн евро 2
Бакаев полетел со "Спартаком" на игру с "Сочи" 1
"Крылья Советов" постараются приобрести опорного полузащитника "Химок" Трошечкина
Стали известны составы на матч "Урал" - "Динамо" 2
Орлов: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Их нельзя разбивать 13
Эдуард Мор: Газизову в ”Спартаке” нужно остаться собой
Аршавин: выбор Газизова логичен 1
Источник: Иванович продлит контракт с "Зенитом" 4
Сборная России осенью проведёт товарищеские матчи со сборными Швеции и Молдавии
У Винисиуса подозревают коронавирус. Игрока отстранили от тренировок "Реала"
"Уфа" не получит компенсацию от "Спартака" за Газизова 3
СМИ: Кузяев может перейти в "Бордо" 8
Бывший наставник "Манчестер Сити" Пеллегрини возглавил "Бетис"
Дюков: верим, что сможем завершить сезон
Глава РПЛ считает, что опыт возобновления сезона можно будет использовать в ФНЛ и ПФЛ
Орлов не согласился с Уткиным, который объяснил чемпионство "Зенита" огромным бюджетом 24
Агент Рассказова: Цорн не справился в "Спартаке" 8
Джикия рассказал, как воспринял слова гендиректора "Зенита", которые рассматривает Комитет по этике РФС 3
Мостовой: за какие заслуги назначили Тедеско? 5
Гайч, которым интересуется ЦСКА, заявил, что не хочет уходить из "Сан-Лоренсо" 12
С 1 августа власти Москвы разрешат заполнять до 50% мест на стадионах 1
Комитет по этике РФС принял обращение "Спартака". Специалисты изучат слова гендиректора "Зенита" 2
"Карпаты" исключили из УПЛ после того, как клуб не явился на два матча
"Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент". Уткин - о видео из раздевалке "Зенита" 10
Дзюба на праздновании чемпионства "Зенита" спел "Голубую луну" (видео) 27
Все новости