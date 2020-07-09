Накануне владелец москвоского клуба Леонид Федун сообщил, что Газизов в ближайшее время приступит к работе. Ранее специалист работал в "Уфе". В "Спартаке" Газизов сменит Томаса Цорна, который был уволен с этой должности.
"Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в "Уфе", пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в "Спартаке" брат, сват и так далее", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Аршавин: выбор Газизова логичен
Бывший форвард "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение на пост гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: Матч ТВ
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