Мор сказал, что Газизов отлично зарекомендовал себя в "Уфе", но у него вызывает настороженность разница в задачах клубов.
"На этой должности "Спартаку" нужен человек, который очень сильно дорожит своей репутацией и придерживается принципов. У меня большая надежда, что Газизов не будет решать собственные задачи, а будет действовать в интересах клуба. Ему нужно остаться собой" — приводит слова Мора "Спорт-Экспресс".
"Спартак" находится на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ и имеет на своём счету 33 очка после 27 игр в сезоне. 11 июля, клубу предстоит встреча с "Сочи" в рамках 28-го тура.
Эдуард Мор: Газизову в ”Спартаке” нужно остаться собой
Бывший защитник "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о назначении Шамиля Газизова на пост гендиректора красно-белых.
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