"Для Лиги чемпионов "Зенит" должен меняться. Не масштабно, но нюансы есть. Наверняка встанет вопрос по Ивановичу и Жиркову. Они уже в солидном возрасте. Сохранять их или искать молодых и интересных футболистов? Уверен, что у клуба будет 8 хороших легионеров. В нашей стране максимум 5 игроков могут усилить "Зенит", но с ними вряд ли расстанутся другие клубы", - cказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" в нынешнем сезоне досрочном стал чемпионом России за четыре тура до конца. После матча с "Сочи" сине-бело-голубым вручили чемпионский титул.
"Зенит" в шестой раз в своей истории выиграл РПЛ.
В следующем туре петербургский клуб встретится в Грозном с "Ахматом". Матч пройдет 11 июля.
Аршавин: для Лиги чемпионов "Зенит" должен меняться
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о петербургской команде.
Фото: © ФК "Зенит"
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