Газизов: почему я не должен сработаться с Тедеско? Я обязан ему помогать

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от совместной работы с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: Дмитрий Слезин / Реальное время
Ранее из "Спартака" был уволен пригласивший Тедеско в Москву Томас Цорн, однако владелец клуба Леонид Федун заявил, что немецко-итальянский тренер продолжит руководить командой.

"А почему я не должен с ним сработаться? Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Тедеско зарекомендовал себя в "Шальке". Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать.

Думаю, у нас получится. О каких-то трениях я даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. Доменико — профессионал. Мы должны делать общее дело. Я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может.

Слухи о приходе Евсеева? А слухам я не верю. Я же профессионал", - цитирует Газизова "СЭ".

Ранее сообщалось, что вслед за Газизовым перейти в "Спартак" может главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев, но Леонид Федун скептически относится к его кандидатуре.

После 27 туров "Уфа" идет в таблице выше "Спартака" - у нее 36 очков и шестое место, тогда как красно-белые восьмые с 33 баллами.


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Теги: Газизов Тедеско Спартак
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