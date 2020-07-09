- Когда я смотрю в таблицу, а у тебя 3 очка до зоны вылета и 3 очка до еврокубков, то это очень странно. Я мониторил последние 7 лет, и 30 очков были гарантией, что ты не занимаешь две последние строчки. Мы не собираемся останавливаться, - цитирует Слуцкого Sport24.
После победы над "Краснодаром" во вчерашнем матче 27-го тура РПЛ, подопечные Слуцкого расположились на 9-м месте таблицы, имея в активе 33 очка. Столько же баллов у "Спартака", но он выше по дополнительным показателям.
Потенциально еврокубковое 6-е место занимает "Уфа", у команды 36 очков. 30 баллов у "Ахмата", который занимает 13-е место и попадает в зону стыковых матчей. Однако в текущем сезоне стыки отменены из-за пандемии коронавируса.
В случае, если "Химки" примут участие в будущем сезоне РПЛ, то высшую лигу покинут две последние команды.
Слуцкий: три очка до зоны вылета, три очка до еврокубков - это очень странно
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал положение клуба в турнирной таблице.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!