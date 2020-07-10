"Приглашение в "Спартак" — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия", - приводит слова Газизова официальный сайт "Спартака".
"Спартак" сегодня официально представил Газизова в качестве нового генерального директора клуба. Ранее Газизов работал на аналогичной должности в "Уфе".
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 27 турах 32 очка. Красно-белые в полуфинале Кубка России встретятся с "Зенитом".
Газизов рассказал, какие цели перед ним стоят в "Спартаке"
Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своих целях в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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