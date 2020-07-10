К сожалению, у нас добавляется проблем в другой части. Черных получил травму в матче с ЦСКА, ему сделали операцию. Фамейе будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто. Но мы продолжаем бороться", - цитирует Андреева Sport24.
Ранее в "Оренбурге" коронавирус был выявлен у нескольких игроков, в результате чего команде были засчитаны технические поражение в матчах с "Краснодаром" и "Уралом". "Оренбург" за три тура до конца чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
В следующем туре "Оренбург" на своем поле примет "Ростов". Встреча состоится 12 июля.
В "Оренбурге" сообщили, что в клубе осталось всего 10 человек основного состава
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что команда будет продолжать бороться.
Фото: "Эхо Москвы" в Оренбурге
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