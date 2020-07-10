Были приняты следующие решения:
1. Перенести с 15 июля на 16 июля матчи 29-го тура РПЛ:
- ФК "Рубин" (г. Казань) – ФК "Ростов" (г. Ростов-на-Дону);
- ФК "Локомотив" (г. Москва) – ПФК ЦСКА (г. Москва).
Причиной переноса является VAR. Это было сделано для того, чтобы видеорефери смогли работать на всех матчах тура.
2. Утвердить "Отчет по итогам лицензирования футбольных клубов на спортивный сезон 2020-2021 гг.".
3.1. Разрешить проведение ФК "Торпедо-Москва" домашних матчей в ФНЛ и Кубке России на стадионе "Спортивный городок", имеющем "Третью" категорию разряд "А".
3.2. Разрешить проведение ФК "Чайка" до 31 декабря 2020 года включительно домашних матчей в ФНЛ и Кубке России на "Стадионе им. И.П. Чайка", имеющем "Третью" категорию разряд "А".
4. Дополнить с 01 июля 2020 года список ветеранов отечественного футбола, получающих персональные стипендии РФС, включив в него:
- Сичинава Георгий Владимирович (повышенный размер стипендии);
- Ракитский Александр Павлович (стандартный размер стипендии);
- Храбростин Евгений Борисович (стандартный размер стипендии);
- Плошкин Александр Васильевич (стандартный размер стипендии).
Матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Ростов" перенесены
В пятницу, 10 июля, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС.
Фото: РПЛ
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