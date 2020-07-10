Матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Ростов" перенесены

В пятницу, 10 июля, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС.
Фото: РПЛ
Были приняты следующие решения:

1. Перенести с 15 июля на 16 июля матчи 29-го тура РПЛ:
- ФК "Рубин" (г. Казань) – ФК "Ростов" (г. Ростов-на-Дону);
- ФК "Локомотив" (г. Москва) – ПФК ЦСКА (г. Москва).

Причиной переноса является VAR. Это было сделано для того, чтобы видеорефери смогли работать на всех матчах тура.

2. Утвердить "Отчет по итогам лицензирования футбольных клубов на спортивный сезон 2020-2021 гг.".

3.1. Разрешить проведение ФК "Торпедо-Москва" домашних матчей в ФНЛ и Кубке России на стадионе "Спортивный городок", имеющем "Третью" категорию разряд "А".

3.2. Разрешить проведение ФК "Чайка" до 31 декабря 2020 года включительно домашних матчей в ФНЛ и Кубке России на "Стадионе им. И.П. Чайка", имеющем "Третью" категорию разряд "А".

4. Дополнить с 01 июля 2020 года список ветеранов отечественного футбола, получающих персональные стипендии РФС, включив в него:
- Сичинава Георгий Владимирович (повышенный размер стипендии);
- Ракитский Александр Павлович (стандартный размер стипендии);
- Храбростин Евгений Борисович (стандартный размер стипендии);
- Плошкин Александр Васильевич (стандартный размер стипендии).


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РФС Локомотив ЦСКА Рубин Ростов Торпедо Чайка
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Станцию метро Санкт-Петербурга "Новокрестовская" переименуют в "Зенит"
Бензема - лучший игрок чемпионата Испании в июне
Ткаченко: "Сельта" сделала предложение о выкупе Смолова. Также есть вариант от русского топ-клуба 3
Вратарь "Ростова" Попов отказался от пожизненных поездок на такси в пользу онкобольных детей 6
Матчи "Локомотив" - ЦСКА и "Рубин" - "Ростов" перенесены
Стала известна дата старта и окончания нового сезона Бундеслиги
Фернандеш во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Игуаин может продолжить карьеру в "Фиорентине"
Роналду вспомнил о победе сборной Португалии на Евро-2016 (фото)
Халк поздравил "Зенит" со вторым чемпионством подряд 9
В "Оренбурге" сообщили, что в клубе осталось всего 10 человек основного состава 2
Нападающий "Леха" попал в список интересов двух российских клубов
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Карпаты" не будут оспаривать исключение из УПЛ
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020
"Реал" и "Барселона" могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов
Газизов посетил музей "Спартака" (видео) 4
"Брешия" сообщила, что Балотелли весит почти 100 кг. У игрока 8 кг лишнего веса 2
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 1
Cемак выложил фотографию со своей внучкой 2
Газизов рассказал, какие цели перед ним стоят в "Спартаке" 10
Дьяков: "Спартак-2"? Не знаю, сейчас сижу дома
"Спартак" объявил о назначении Газизова на должность генерального директора 4
Боярский ответил Назарову на слова о том, что "Зенит" стал чемпионом по приказу Путина 10
Дьяков приступил к тренировкам в "Спартаке-2"
Герои серого дерби, оставивший "Динамо" без еврокубков Погребняк. Сборная лучших игроков 27-го тура 1
"Уфа" выкупила защитника Голубева у "Краснодара"
Презентация Газизова в "Спартаке" (фото) 2
"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Локомотивом"
Антонио Конте мог возглавить "Спартак" 4
Все новости