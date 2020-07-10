Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Более того, немец будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Таким образом, Тедеско пропустит остаток сезона в РПЛ. На Кубок России дисквалификация не распространяется.
"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В конце первого тайма судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота "Спартака". Немецкий специалист остался недоволен решением арбитра, после чего Лапочкин показал последовательно две желтые карточки и красную.
Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, что-то кричал в адрес судей, толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.
Источник: "СЭ"
Стало известно, сколько матчей пропустит Тедеско
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско будет дисквалифицирован на три матча.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!