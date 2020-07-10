Ранее гендиректор владел, по некоторым данным, 60% акций клуба. Согласно уставу РФС, ни одно физическое или юридическое лицо не может контролировать более чем один клуб в одной лиге. Поэтому новоиспеченному руководителю "Спартака" пришлось отказаться от своей доли в "Уфе".
Шамиль передал акции своему брату Рамилю Газизову. Ему уже принадлежала доля от уфимского клуба в размере 10%.
"Спартак" сегодня официально представил Газизова в качестве нового генерального директора клуба. Аналогичная должность в "Уфе" после Газизова перешла исполнительному директору Ринату Шайбекову.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 27 турах 32 очка. Также красно-белые в полуфинале Кубка России встретятся с "Зенитом".
Источник: РБ-Спорт
Газизов передал свою часть акций "Уфы" брату Рамилю
Доля акций Шамиля Газизова в футбольном клубе "Уфа" перешла его брату Рамилю Газизову.
Фото: ФК "Уфа"
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