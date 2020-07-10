- Нам очень не везло. Я беру на себя ответственность за свою работу, но мы привели в клуб важных игроков, которые впоследствии хорошо себя проявили. В первое лето мы устроили большую трансферную кампанию. Выше всех стоит Паредес, которого привёл я.
Нас обвиняли в чрезмерных тратах, но мы считаем, что это не так. Мы купили важных и молодых футболистов, например Мамману, Дриусси, - цитирует Чинквини Tribal Football.
Итальянец Оресте Чинквини занял должность спортивного директора "Зенита" после скоропостижной смерти Константина Сарсании.
Функционер до этого был заместителем, придя в клуб летом 2017 года, после назначения главным тренером Роберто Манчини. Рассматривался ряд кандидатур, однако Чинквини оказался более подходящим вариантом для руководства петербургского клуба.
Также Чинквини помогал Фабио Капелло в национальной сборной России.
Чинквини: беру на себя ответственность за свою работу, но мы привели в "Зенит" важных игроков
Экс-спортивный директор "Зенита" Оресте Чинквини прокомментировал свою работу в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
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