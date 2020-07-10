Юрист Пацев: Тедеско получил наибольший штраф для физических лиц

Спортивный юрист Артем Пацев высказал мнение о штрафе главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Чемпионат
- С учетом истории нарушений, всех смягчающих и отягчающих обстоятельств Тедеско получил наибольший штраф из возможных по дисциплинарному регламенту РФС для физических лиц - полмиллиона рублей, - цитирует Пацева СЭ.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско будет дисквалифицирован на три матча РПЛ. Более того, немец будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Таким образом, немец пропустит остаток сезона в РПЛ. На Кубок России дисквалификация не распространяется.


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Теги: Тедеско Спартак
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