- С учетом истории нарушений, всех смягчающих и отягчающих обстоятельств Тедеско получил наибольший штраф из возможных по дисциплинарному регламенту РФС для физических лиц - полмиллиона рублей, - цитирует Пацева СЭ.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско будет дисквалифицирован на три матча РПЛ. Более того, немец будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Таким образом, немец пропустит остаток сезона в РПЛ. На Кубок России дисквалификация не распространяется.
Юрист Пацев: Тедеско получил наибольший штраф для физических лиц
Спортивный юрист Артем Пацев высказал мнение о штрафе главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Чемпионат
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