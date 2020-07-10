"Зенит" и "Оренбург" оштрафованы на 150 тысяч рублей. "Арсенал", "Рубин" и "Спартак" выплатят по 200 тысяч. "Ростов" оштрафован на 250 тысяч.
Красно-белые также заплатят штраф 100 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков. "Ростов" дополнительно выплатит 100 тысяч за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды).
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий не правильно носил медицинскую маски во время матчей. В случае несоблюдения указанного требования будут применены санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
РФС оштрафовал клубы более чем на 1 млн рублей
КДК РФС вынес несколько штрафов российским клубам по итогам матчей 27-го тура чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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