Шипулин - о задержании болельщиков "Спартака": репрессии на пустом месте

Сегодня прочитал в новостях, что сотрудники полиции Москвы и Подмосковья продолжают проводить обыски у фанатов «Спартака» @fcsm_official, задерживают их. Повод все тот же — шумные проводы команды в Тулу, когда фанаты принесли баннер и фаи?еры к стадиону «Открытие», чтобы поддержать любимую команду перед важным матчем. ? Можете со мнои? не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли фаи?еры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да еще? и по статье, где до 7 (!!!) лет лишения свободы)? ? Уверен, что акция красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство. Ведь хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Разве фанаты «Спартака» совершили это? Деи?ствия болельщиков, я в этом ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления, вот так считаю. ? Да, и вообще, я как бывшии? спортсмен прекрасно понимаю, как важна и дорога такая крутая поддержка фанатов. Это же дает силы, заряжает спортсменов. Ни один вид спорта невозможен без фанатскои? поддержки, это единое целое. А футбольные болельщики — это же вообще отдельная тема. Ну, кто из нас хотя бы раз в жизни не срывал голос, скандируя речевки любимои? команды, кто шумнои? толпои? не отмечал победу? Уверен, было с каждым и не раз? ? Думаю, что в ближаи?шее время обращусь с запросом в соответсвующие органы, чтобы дали оценку тому, насколько соразмерны деи?ствия правоохранителеи? с деи?ствиями болельщиков, законно ли возбуждении дела, проведение обысков и тд.