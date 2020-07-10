Аршавин: если Тедеско извинился, дисквалификацию можно было бы скостить и на меньшее число игр

Футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Андрей Аршавин выразил мнение о дисквалификации главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско на три матча РПЛ.
Фото: РИА Новости
В конце первого тайма в матче "Спартака" и "Локомотива" судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота красно-белых. Немецкий специалист остался недоволен решением арбитра, после чего Лапочкин показал последовательно две желтые карточки и красную. Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, что-то кричал в адрес судей, толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.

- Главная новость для "Спартака" - что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с "Зенитом". Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для "Спартака" это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли, - цитирует Аршавина Матч ТВ.

Решение о дисквалификации вчера принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Более того, немец будет вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Доменико Тедеско пропустит остаток сезона в РПЛ.


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Теги: Аршавин Тедеско Спартак
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