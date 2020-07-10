Петербуржцы сделали предложение по 25-летнему хавбеку в размере 5 млн евро. Игроком интересовались также "Спартак" и "Локомотив".
В нынешнем сезоне Бернард Менса сыграл за "Кайсериспор" 25 матчей, забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач. Контракт полузащитника с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,4 млн евро.
Источник: твиттер турецкого журналиста Сафака Малатья
"Зенит" сделал предложение "Кайсериспору" по трансферу Менсы, которым интересовались "Локо" и "Спартак"
Полузащитник "Кайсериспора" Бернард Менса может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: ФК "Кайсериспор"
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