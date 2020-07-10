- Я думаю, на фоне "Краснодара" и ЦСКА - уже не фаворит. Проблемы у команды случились после пандемии. И связаны они с увольнением Семина. На мой взгляд, руководству "Локомотива" все-таки надо было как-то решить вопрос о том, чтобы Юрий Палыч довел этот чемпионат до конца. Любой его сменщик был бы в очень сложном положении, не только Николич, - цитируют Юрана Известия.
Напомним, что руководство "железнодорожников" приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Соглашение истекло 31 мая. После ухода Семина команду возглавил сербский тренер Марко Николич.
Отметим, что в пяти матчах под руководством Николича "Локомотив" дважды победил и трижды сыграл вничью в чемпионате России. Команда по-прежнему сохраняет второе место в таблице, имея в активе 50 очков.
Юран: любой сменщик Семина был бы в очень сложном положении, не только Николич
Главный тренер "Химок" Сергей Юран считает, что после ухода наставника Юрия Семина "Локомотив" не фаворит в борьбе за серебряные награды РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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