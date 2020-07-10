"Прогноз: 1:0. "Спартак" борется за шестое место, параллельно пытается набрать обороты к кубковому полуфиналу с "Зенитом". Команду прилично лихорадит. "Сочи" весной стабильнее, а положение обязывает отрываться от опасной зоны", - цитирует Бубнова Sportbox.
Матч пройдет 11 июля и начнется в 20:30 мск.
Красно-белые в прошлом туре на своем поле сыграли вничью с "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме арбитр удалил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, который теперь не сможет руководить командой в трех ближайших турах.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Сочи" с 30 баллами занимает 12-е место.
Бубнов считает, что "Спартак" проиграет "Сочи"
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России, в котором красно-белые на выезде сыграют с "Сочи".
Фото: Sportbox
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