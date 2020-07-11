- Для нас любой соперник в РПЛ - сильный раздражитель, я всегда говорил, что нам все равно, с кем играть в этой лиге и где брать очки.
Физическое состояние оставляет желать лучшего, потому что мы играем через два дня на третий. У нас очень тяжелый график. У нас будут перестановки в центральной части, в нападении. Стараемся ротировать состав, - сказал Первушин в эфире Матч ТВ.
Встреча между "Арсеналом" и "Тамбовом" идет в эти минуты. Счет в матче 1:0. Пенальти в ворота гостей был реализован Владиславом Пантелеевым на 19 минуте. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.
Пока в турнирной таблице туляки занимают 11-е место, имея в активе 31 очко. У тамбовчан 28 баллов и 14-я строчка таблицы.
Первушин: физическое состояние команды оставляет желать лучшего
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал о подготовке команды к матчу с тульским "Арсеналом".
Фото: ФК "Тамбов"
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