Шунин подарит перчатки и бутсы вратарю, в которого ударила молния

Иван Заборовский – голкипер. Шесть дней назад на тренировке в него попала молния. К счастью, всё обошлось и футболист идёт на поправку. Антон Шунин от вратарского братства сборной поддержал Ивана.

?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/3gA2bz1REK — Сборная России (@TeamRussia) July 11, 2020

Ранее сообщалось, что после происшествия 16-летнего футболиста доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Сейчас состояние Ивана стабильное, он пришел в сознание и идет на поправку."Знамя Труда" выступает в ПФЛ. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен, команда заняла 11-е место.