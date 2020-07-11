- Не планировали так играть. Но была задача сыграть на результат. Хотелось добиться результата. Постарались сыграть осторожно.
Благодарен ребятам. Погодные условия тяжелые. Надо было сыграть строго и аккуратно. Рад, что мы выиграли, - сказал Подпалый в эфире Матч ТВ.
На 19 минуте в ворота гостей Владиславом Пантелеевым был реализован пенальти. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.
Сравнять счет тамбовчанам удалось на 55-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Однако "Арсенал" снова вышел вперед на 84-й минуте, Евгений Луценко забил в шестом мачте подряд и установил итоговый счет - 2:1. Форвард туляков был признан лучшим игроком матча.
В турнирной таблице "Арсенал" теперь занимает 8-е место, имея в активе 34 очка. У "Тамбова" 28 баллов и 14-я строчка таблицы.
Подпалый: не планировали так играть. Но была задача сыграть на результат
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый поделился эмоциями после выигранного матча с "Тамбовом".
Фото: ФК "Арсенал"
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