Тихонов: нельзя сказать, что "Тамбов" по делу проиграл

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Тамбовом".

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