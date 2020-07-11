"Нельзя сказать, что "Тамбов" по делу проиграл. Они играли прилично в первом тайме, атаковали. Пенальти, пропущенный после контратаки мяч, нельзя сказать, что закономерно проиграла команда, но это футбол, от этого не уйти", — сказал Тихонов в эфире программы "Все на Матч!".
"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка. У "Тамбова" 28 набранных баллов и 14-е место.
Тихонов: нельзя сказать, что "Тамбов" по делу проиграл
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Тамбовом".
Фото: © РИА Новости
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