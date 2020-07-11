Помощник Тедеско: к ребятам по игре претензий нет

Ассистент главного тренера "Спартака" Андреас Хинкель подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась победой "Сочи" со счетом 1:0.

"По игре к ребятам претензий нет. Они оставили на поле все силы. Видели, как бежала команда. В первом тайме, к сожалению, пропустили глупый гол, а отыгрываться всегда непросто.

Во втором тайме мы стали играть намного ярче. Были моменты, но, к сожалению, они не увенчались голом", - сказал Хинкель в эфире Youtube-канала РПЛ.


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Теги: Хинкель Спартак Сочи
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